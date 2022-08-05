الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«تويتر» ترفض مزاعم ماسك بخديعته لإبرام اتفاق الاستحواذ
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تواصل لايت

«تويتر» ترفض مزاعم ماسك بخديعته لإبرام اتفاق الاستحواذ

«تويتر» ترفض مزاعم ماسك بخديعته لإبرام اتفاق الاستحواذ
٠٣:٠٥:٢٧ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

رفضت شركة تويتر أمس الخميس ما أدلى به إيلون ماسك في محكمة بولاية ديلاوير بأنه تعرض لخداع فيما يتعلق بالتوقيع على صفقة شراء شركة التواصل الاجتماعي.

وقالت تويتر: “وفقا لماسك، فقد خُدع- وهو الملياردير المؤسس للعديد من الشركات الذي يتلقى النصح والمشورة من مصرفيين ومحامين في وول ستريت- لتوقيع اتفاق اندماج قيمته 44 مليار دولار. هذه القصة غير قابلة للتصديق ومخالفة للحقيقة كما تبدو”.

وتجاهد شركة تويتر لإزالة الغموض الذي يكتنف مصيرها منذ أشهر، بينما يحاول ماسك التراجع عن الصفقة بسبب ما يقوله عن حجب تويتر معلومات تخص حسابات زائفة.

ووافق ماسك على شراء تويتر في 25 أبريل، لكنه سعى للتراجع في الثامن من يوليو دون دفع رسوم انفصال قيمتها مليار دولار.

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إيلون ماسك استحواذ تويتر عملاق التواصل مزاعم ماسك

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