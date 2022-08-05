الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت .. العثور على جثة شاب في إحدى المدارس المهجورة بالجهراء
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دولي

الكويت .. العثور على جثة شاب في إحدى المدارس المهجورة بالجهراء

الكويت .. العثور على جثة شاب في إحدى المدارس المهجورة بالجهراء
٠٣:٠٤:٣٦ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت مصادر محلية بالكويت؛ بتلقي بلاغ عن وجود جثة لشاب مجهول الهوية عثر عليها في إحدى مدارس الجهراء المهجورة.

وطبقا لصحيفة «الراي» فإنه بعد ورود البلاغ، توجه رجال الأمن العام والمباحث إلى المدرسة، وتم العثور على الجثة.

وكشف المصدر أنه على ما يبدو أن الوفاة لم يمضِ عليها وقت لعدم وجود رائحة تعفن تخرج من جثة الشاب المغدور.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ وكيل النيابة، وبانتظار أخذ الموافقة لرفع الجثة لتحديد أسباب الوفاة وأخذ بصمة تعريفية، إذ لم يُعثر على أي أوراق ثبوتية تخص الشاب المقتول.

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الجهراء الكويت جثة شاب شاب امجهول مدرسة مهجورة

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