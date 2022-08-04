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حساب المواطن: تبقى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 57 في حسابات المستفيدين
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حساب المواطن: تبقى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 57 في حسابات المستفيدين

حساب المواطن: تبقى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 57 في حسابات المستفيدين
٠٢:٥٣:٠٢ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، أنه لم يتبق سوى 5 أيام على إيداع الدفعة الـ 57 لشهر أغسطس في حسابات المستفيدين.

ويتم إيداع الدعم عادة في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويوافق هذا الشهر صبيحة يوم الأربعاء 10 أغسطس، بمشيئة الله.

وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع الشهر الماضي، مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين المكتملة طلباتهم والمستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والخمسين، وذلك بعد تطبيق الضوابط الجديدة الصادرة بالتوجيه الكريم والمتضمنة إعادة فتح التسجيل في البرنامج وتقديم دعم إضافي للمستفيدين بمبلغ ثمانية مليارات ريال حتى نهاية العام المالي الحالي 2022م.

وتفصيلا، أوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن زيادة الدعم للمستفيدين وصلت إلى 73% مقارنة بالدفعات السابقة، ليبلغ إجمالي الدعم لدفعة شهر يوليو بعد الدعم الإضافي أكثر من 3.1 مليار ريال .

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة أكثر من 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة قرابة 25 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 123 مليار ريال منها مليار وسبعين مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

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