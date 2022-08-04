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قبل قليل .. صاعقة تضرب برج الساعة في مكة المكرمة (فيديو)
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قبل قليل .. صاعقة تضرب برج الساعة في مكة المكرمة (فيديو)

قبل قليل .. صاعقة تضرب برج الساعة في مكة المكرمة (فيديو)
٠٢:٢٨:١٣ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

ضربت صاعقة برقية قبل قليل برج الساعة في مكة المكرمة ، تزامنا مع هطول أمطار جعلها الله صيبا نافعا للبلاد والعباد.

وفي فيديو متداول على مواقع التوصل الاجتماعي، نشره الفلكي ملهم هندي، تظهر الصاعقة البرقية وهي تضرب برج الساعة وتمتد ضاربة في سماء العاصمة المقدسة.

وهَطَلَتِ – أمس الخميس – أمطارٌ خفيفةٌ إلى متوسطةٍ على العاصمة المُقدَّسَةِ؛ فيما تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مبهر لبروق متتابعة على مكة المكرمة زادها الله تشريفا وتعظيما وجعلها بروق خير وبركة.

كما شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ – أمس الخميس – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بزخات من البرد شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة, وغامد الزناد , والحجرة ,والمراكز التابعة لها.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة ساعة البرج صاقعة تضرب مكة المكرمة

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