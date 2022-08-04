استشاري: 5 ممارسات سلبية تسبب مشاكل ارتجاع المريء

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حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من بعض الممارسات التي قد تسبب مشاكل وارتجاء المريء.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن العوامل التي تزيد أعراض ارتجاع المريء متعددة ومن أبرزها:

– الوجبات الدهنية أو الحارة

– المشروبات عالية الكافيين كالقهوة

– تناول وجبات كبيرة

– زيادة الوزن

– النوم خلال 2-3 ساعات بعد الأكل