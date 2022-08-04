استشاري: 5 ممارسات سلبية تسبب مشاكل ارتجاع المريء
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حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من بعض الممارسات التي قد تسبب مشاكل وارتجاء المريء.
وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن العوامل التي تزيد أعراض ارتجاع المريء متعددة ومن أبرزها:
– الوجبات الدهنية أو الحارة
– المشروبات عالية الكافيين كالقهوة
– تناول وجبات كبيرة
– زيادة الوزن
– النوم خلال 2-3 ساعات بعد الأكل
العوامل التي تزيد أعراض ارتجاع المريء متعددة، أبرزها:
👈 الوجبات الدهنية أو الحارة
👈 المشروبات عالية الكافيين كالقهوة
👈 تناول وجبات كبيرة
👈 زيادة الوزن
👈 النوم خلال 2-3 ساعات بعد الأكل
— د. عبدالله الذيابي (@DrAbdullahA1) August 3, 2022