الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
استشاري: 5 ممارسات سلبية تسبب مشاكل ارتجاع المريء
قبل قليل .. صاعقة تضرب برج الساعة في مكة المكرمة (فيديو)
«سقيا خير وبركة».. أمطار غزيرة على المدينة المنورة
خلال ساعات بأمريكا.. انفجار وإطلاق نار في ولايتي نبراسكا ومينيسوتا (فيديو)
شاهد.. بروق تضيء سماء محافظة جدة
كشفته شركة أمريكية.. ثبوت تورط إيران في هجوم سيبراني بألبانيا

صحة

استشاري: 5 ممارسات سلبية تسبب مشاكل ارتجاع المريء

استشاري: 5 ممارسات سلبية تسبب مشاكل ارتجاع المريء
٠٢:٤٥:٠٥ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

حذر د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، من بعض الممارسات التي قد تسبب مشاكل وارتجاء المريء.

وقال الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن العوامل التي تزيد أعراض ارتجاع المريء متعددة ومن أبرزها:

– الوجبات الدهنية أو الحارة

– المشروبات عالية الكافيين كالقهوة

– تناول وجبات كبيرة

– زيادة الوزن

– النوم خلال 2-3 ساعات بعد الأكل

الكلمات الدلالية:
ارتجاع المريء المريء عبدالله الذيابي مشاكل ارتجاع المريء

مواد ذات صلة

المزيد
7 طُرق سهلة لتنظيف المنزل وتجنب مخاطر الغبار

7 طُرق سهلة لتنظيف المنزل وتجنب مخاطر الغبار

منذ 7 سنوات
أسهل طريقة لفقدان 9 كجم من وزنك خلال 6 أشهر

أسهل طريقة لفقدان 9 كجم من وزنك خلال 6 أشهر

منذ 7 سنوات
إرشادات مهمة للتعافي من نزلات البرد

إرشادات مهمة للتعافي من نزلات البرد

منذ 7 سنوات
أخيراً.. التوصل للآثار الجانبية لاستخدام «الأسبرين»

أخيراً.. التوصل للآثار الجانبية لاستخدام «الأسبرين»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *