الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» للعام 1444هـ
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فرص

وظائف شاغرة بـ «مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» للعام 1444هـ

وظائف شاغرة بـ «مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» للعام 1444هـ
٠٢:٥٨:٤٧ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عن توفر وظائف تعليمية وإدارية وصحية (بمختلف التخصصات) للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك وفق المسميات الوظيفية التالية:

وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران:

ـ مشرفة صحية
ـ ممرضة
ـ معلمة اجتماعيات
ـ معلم / معلمة رياضيات
ـ موجه طلابه
ـ معلم تربية إسلامية
ـ محضر مختبر
ـ أمين مصادر
ـ معلمة لغة عربية
ـ أخصائية مصادر
ـ معلمة فنية
ـ معلمة حاسب آلي
ـ معلم / معلمة لغة انجليزية (جميع المراحل)
ـ وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي:
recruitment@unischools.edu.sa

الكلمات الدلالية:
بترول ومعادن جامعة الملك فهد مشرفة صحية وظائف شاغرة

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