وظائف شاغرة بـ «مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» للعام 1444هـ

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أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عن توفر وظائف تعليمية وإدارية وصحية (بمختلف التخصصات) للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك وفق المسميات الوظيفية التالية:

وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران:

ـ مشرفة صحية

ـ ممرضة

ـ معلمة اجتماعيات

ـ معلم / معلمة رياضيات

ـ موجه طلابه

ـ معلم تربية إسلامية

ـ محضر مختبر

ـ أمين مصادر

ـ معلمة لغة عربية

ـ أخصائية مصادر

ـ معلمة فنية

ـ معلمة حاسب آلي

ـ معلم / معلمة لغة انجليزية (جميع المراحل)

ـ وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي:

recruitment@unischools.edu.sa