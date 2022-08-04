وظائف شاغرة بـ «مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» للعام 1444هـ
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أعلنت مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عن توفر وظائف تعليمية وإدارية وصحية (بمختلف التخصصات) للعام الدراسي القادم 1444هـ، وذلك وفق المسميات الوظيفية التالية:
وظائف مدارس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران:
ـ مشرفة صحية
ـ ممرضة
ـ معلمة اجتماعيات
ـ معلم / معلمة رياضيات
ـ موجه طلابه
ـ معلم تربية إسلامية
ـ محضر مختبر
ـ أمين مصادر
ـ معلمة لغة عربية
ـ أخصائية مصادر
ـ معلمة فنية
ـ معلمة حاسب آلي
ـ معلم / معلمة لغة انجليزية (جميع المراحل)
ـ وكيلة للشؤون التعليمية والمدرسية
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ترسل السيرة الذاتية بعنوان الوظيفة على البريد الإلكتروني التالي:
recruitment@unischools.edu.sa