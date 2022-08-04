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«سقيا خير وبركة».. أمطار غزيرة على المدينة المنورة
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محليات

«سقيا خير وبركة».. أمطار غزيرة على المدينة المنورة

«سقيا خير وبركة».. أمطار غزيرة على المدينة المنورة
٠٢:٢٠:٥٤ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

هطلت – اليوم- أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من منطقة المدينة المنورة، فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.. جعلَها اللهُ سُقيَا خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعِها أرجاءَ البلاد.

بينما شَهِدَتْ محافظتي سراة عبيدة واحد رفيدة بمنطقة عسير- الليلة الماضية – هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من خفيفةٍ إلى متوسطةٍ سالت على إثرها الأودية والشعاب.

وكانت منطقةُ الباحةِ – اليوم – على موعد مع هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بزخات من البرد شَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً من محافظات بلجرشي ,وبني حسن, والقرى , والمندق , والعقيق , والمخواة , وقلوة, وغامد الزناد , والحجرة ,والمراكز التابعة لها.

كما شملت عددًا من منتزهات المنطقة شملت رغدان , والحسام , ومنتزه الأمير مشاري , والثروة الوطني , والمنتزه الوطني , والشكران ، والخلب , والفرشة ,سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب منها وادي مشنية , وكرا ، وإرتوتْ الأرضُ؛ جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

الكلمات الدلالية:
أحد رفيدة أمطار غزيرة عسير محافظة سراة

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