شاهد.. بروق تضيء سماء محافظة جدة

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة جدة، رعد وبرق أضاء سماء المحافظة، حيث وثقت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي البروق في سماء عروس البحر الأحمر.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس فرصة هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).