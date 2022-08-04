خلال ساعات بأمريكا.. انفجار وإطلاق نار في ولايتي نبراسكا ومينيسوتا (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت مصادر إعلامية أن إطلاق نار وقع داخل Mall of America وهو أكبر مركز تجاري في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية مينيسوتا.

وأكدت المصادر أن هناك ارتباكا وذعرا وفوضى وهروبا للمتسوقين من المركز خوفاً من عمل إرهابي والسلطات تحاصر مخارج المركز.

في الوقت ذاته تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية هروب المتسوقين داخل المول ومشاهد الذعر والهلع بادية عليهم.

إلى ذلك؛ سقط عدد القتلى على إثر انفجار سمع دويه في ولاية نبراسكا الأمريكية.

وقالت وكالة لإنفاذ القانون بولاية نبراسكا الأمريكية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” إن ثمة أنباء عن سقوط قتلى في لوريل بالولاية.

وأضافت الوكالة في منشورها على “تويتر”: “وقعت الأحداث أمس الخميس بعد أن قال شهود إنهم رأوا أو سمعوا انفجارا في الصباح الباكر”.