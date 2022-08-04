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الموارد البشرية توقف نشاط 17 مكتبا وتسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام
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الموارد البشرية توقف نشاط 17 مكتبا وتسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام

الموارد البشرية توقف نشاط 17 مكتبا وتسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام
٠١:١٣:٠٠ ص، الجمعة، ٧ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسحب تراخيص 9 مكاتب استقدام.

 

كما أوقفت الموارد البشرية نشاط 17 مكتبا لمخالفتهم أنظمة ولوائح نظام العمل.

وكان المتحدث الرسمي للموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد المتحدث قد أعلن أن فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض نفذت زيارة تفتيشية لأحد المكاتب التجارية في شمال مدينة الرياض، يعمل في نشاط غير المرخص له ويديره ثلاثة وافدين من جنسية عربية على مهنة سائق.

وأضاف آل حماد، في سلسلة تغريدات في “تويتر”، أنه تم رصد عدد من المخالفات منها: ممارسة نشاط تسويق ونقل خدمات العاملات المنزليات وإيوائهن دون ترخيص لذلك النشاط، إضافة لوجود (8) عاملات منزليات من جنسيات مختلفة مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وملاحظة وجود شبهة اتجار بالأشخاص، اتخذت على إثرها الإجراءات النظامية.

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