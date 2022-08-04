مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق ليوم الجمعة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 7 محرم 1444 هجرية، الموافق 5 أغسطس 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:41 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:52 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 6 محرم 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:34

المدينة – 4:27

الرياض – 3:59

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:27

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:47

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:58

المدينة – 7:04

الرياض – 6:36

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:28

المدينة – 8:34

الرياض – 8:06