مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق ليوم الجمعة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 7 محرم 1444 هجرية، الموافق 5 أغسطس 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:41 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:52 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 6 محرم 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:34
المدينة – 4:27
الرياض – 3:59
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:27
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:47
المدينة – 3:55
الرياض – 3:27
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:58
المدينة – 7:04
الرياض – 6:36
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:28
المدينة – 8:34
الرياض – 8:06