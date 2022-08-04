خبير سيبراني يدعو أولياء الأمور لحماية أطفالهم من الـ «روبلوكس» عبر هذا التطبيق (فيديو)

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نصح محمد الرشيدي خبير الأمن السيبراني، كل ولي أمر لديه أطفال يلعبون “روبلوكس” أن يطبق هذه الإعدادات للحفاظ على أطفاله من بعض الأشخاص الذين يستهدفونهم داخل هذه الألعاب.

وفي الإطار نفسه؛ كان الخبير التقني عبد الله السبع، قد نصح الأهالي باستخدام تطبيق “يوتيوب كيدز” لحماية أطفالهم من الإعلانات الخادشة للحياء على موقع “يوتيوب”.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن المحتوى الموجود على اليوتيوب، هو محتوى متنوع وعلمي وتثقيفي وغيره، مؤكدًا أن الدخول على اليوتيوب ومشاهدة محتوى غير تدقيقي والاطلاع على محتوى غير أخلاقي، يسبب إزعاج كبير جدًا للمستخدمين.

وأضاف أن منصة “يوتيوب”، أصدرت خلال السنة الماضية، قرارًا بإيقاف الإعلانات بالمحتوى الموجة للأطفال، كما حاولت إصدار تطبيق خاص للأطفال، خالي من الإعلانات، وهو تطبيق “يوتيوب كيدز”.

وأوصى الآباء والأمهات بأنهم يمنعون استخدام اليوتيوب الأساسي، وتوجيه الأطفال لاستخدام تطبيق “يوتيوب كيدز”، وأنه بخصوص الإعلانات، فأوضح أنه للأسف كان هناك إعلانات كثيرة غير أخلاقية، خلال الأيام الماضية، لذلك على المستخدمين في حالة وجود إعلانات غير أخلاقية الضغط على علامة التعجب وإبلاغ يوتيوب أن هذا الإعلان غير أخلاقي، وغير مناسب على المنصة، وذلك لمحاولة إيقاف مثل هذه الإعلانات.

وأشار الخبير التقني، إلى أنه يجب على وزارتي “الإعلام” و”الاتصالات” مخاطبة منصة “يوتيوب” لإيقاف الإعلانات الخادشة للحياء، وغير الأخلاقية، محافظة على أمن وسلامة المجتمعات.