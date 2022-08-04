بالفيديو.. أمطار ورياح نشطة على مركز القليبة شرق تبوك

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شهد مركز القليبة، شرق منطقة تبوك، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

ووثق مقطع فيديو، متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هطول أمطار على القليبة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ماتزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).