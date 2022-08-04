بعد توجيه عاجل من النيابة.. ضبط 3 نساء وشاب اعتدوا على عاملة منزلية بحائل

تواصل- فريق التحرير:

نجحت شرطة منطقة حائل، في ضبط وتوقيف ٣ نساء وشاب كانوا قد اعتدوا بالضرب على خادمة منزلية كانت تعمل لديهم.

ونقلت “المدينة” عن مصادر وصفتها بـ”المؤكدة” أن الضبط جاء بعد ساعات قليلة من توجيه النيابة العامة باستكمال إجراءات الضبط والاستدلال بشكل عاجل وإحالة القضية للنيابة العامة.

وكانت خادمة منزلية من جنسية سرلانكية في العقد الخامس من العمر ، تعرضت لعنف جسدي تسبب في إصابتها بنزيف بالرأس وتنويمها بالعناية المركزة.

كما تعرضت للحرمان من مرتباتها الشهرية لأكثر من ٣ سنوات ونصف والبالغة نحو ٤٤ الف ريال ، الي جانب منعها من التواصل مع أسرتها طوال تلك الفترة.

يذكر أن العاملة المنزلية جيوان هاربة من صاحب العمل الأصلي “كفيلها”، وتعمل عند الجناة دون مستند نظامي ، مما أتاح للجناة استغلالها والاعتداء عليها وإخراجها خارج المنزل دون تمكينها من حقوقها النظامية بحسب بلاغ الواقعة.