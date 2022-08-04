طلب عاجل من أمريكا لمليشا الحوثي في اليمن

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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مليشيا الحوثي بإطلاق سراح عاملين بسفارتها في صنعاء وموظفين في الأمم المتحدة.

وكان “الحوثيين” اختطفوا موظفين في السفارة الأمريكية وآخرين في الأمم المتحدة قبل شهور، فيما توفى أحدهم تحت وطأة التعذيب.

وكان الموظف المتقاعد عبدالحميد العجمي في السفارة الأمريكية بصنعاء لفظ أنفاسه الأخيرة داخل معتقل سري لمليشيات الحوثي الإرهابية بعد شهور من اختطافه مع زملائه دون السماح لأسرته بزيارته.

فيما يواجه باقي المختطفين ظروفًا قاسية داخل سجون الحوثي، ما بين التعذيب والحرمان من الحقوق الإنسانية.