وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات.. التفاصيل ورابط التقديم
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أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسميات الوظيفية
1.خبير الاستـثمار الرئيسي
الخبرة والمؤهلات
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree
- التخصص : Business Administration
- سنوات الخبرة 5-8 سنوات
- طبيعة الخبرة : development, strategy, investment in a telecommunication industry
- مستوي اللغة الإنجليزية : متقدم
2.اخصائي محاسبه
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree
- التخصص : Accounting, Finance
- سنوات الخبرة : 4-6 سنوات
- طبيعة الخبرة: خبرة في المحاسبة و / أو التمويل في مجال التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية.
- مستوي اللغة الإنجليزية : متوسط
3.كبير أخصائيي مراقبة مالية
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree
- التخصص : Accounting
- سنوات الخبرة : 4-6 سنوات
- طبيعة الخبرة: – يفضل بشدة خبرة إشرافية سابقة في إعداد تقارير البيانات المالية في صناعة موجهة للخدمات واسعة النطاق
- مستوي اللغة الإنجليزية : محترف
4.مدير شعبة تطوير البرامج
المؤهلات والخبرة
- الدرجة العلمية : Bachelor Degree
- التخصص : Marketing
- سنوات الخبرة : 5-6 سنوات
- طبيعة الخبرة : • Prior experience in a customer Loyalty management with customers loyalty role in a large organization, preferably within the telecommunications industry
- مستوي اللغة الإنجليزية : محترف
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)