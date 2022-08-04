الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات.. التفاصيل ورابط التقديم
سقوط قتلى في ولاية نبراسكا الأمريكية بسبب انفجار
الثاني خلال 6000 عام.. شاهد الحمم البركانية أثناء ثوران بركان العاصمة الآيسلندية
أمن الطرق: إغلاق مؤقت لطريق «الهدا» بالاتجاهين بسبب الأمطار الغزيرة
بعد توجيه عاجل من النيابة.. ضبط 3 نساء وشاب اعتدوا على عاملة منزلية بحائل
مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على الطرق

فرص

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات.. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات.. التفاصيل ورابط التقديم
١١:٤٦:٣٩ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
0
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقاً  التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفية 

1.خبير الاستـثمار الرئيسي

الخبرة والمؤهلات

  1. الدرجة العلمية : Bachelor Degree
  2. التخصص :     Business Administration
  3. سنوات الخبرة  5-8 سنوات
  4. طبيعة الخبرة : development, strategy, investment in a telecommunication industry
  5. مستوي اللغة الإنجليزية :   متقدم

2.اخصائي محاسبه

المؤهلات والخبرة

  1. الدرجة العلمية : Bachelor Degree
  2. التخصص :      Accounting, Finance
  3. سنوات الخبرة : 4-6 سنوات
  4. طبيعة الخبرة:   خبرة في المحاسبة و / أو التمويل في مجال التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية.
  5. مستوي اللغة الإنجليزية :   متوسط

3.كبير أخصائيي مراقبة مالية

المؤهلات والخبرة

  1. الدرجة العلمية : Bachelor Degree
  2. التخصص :  Accounting
  3. سنوات الخبرة :  4-6 سنوات
  4. طبيعة الخبرة: – يفضل بشدة خبرة إشرافية سابقة في إعداد تقارير البيانات المالية في صناعة موجهة للخدمات واسعة النطاق
  5. مستوي اللغة الإنجليزية :   محترف

4.مدير شعبة تطوير البرامج

المؤهلات والخبرة

  1. الدرجة العلمية :   Bachelor Degree
  2. التخصص :   Marketing
  3. سنوات الخبرة :   5-6 سنوات
  4. طبيعة الخبرة :   • Prior experience in a customer Loyalty management with customers loyalty role in a large organization, preferably within the telecommunications industry
  5. مستوي اللغة الإنجليزية :   محترف

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
شركة الاتصالات فرص وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
بالرياض.. وظائف شاغرة في اللجنة الوطنية لكود البناء

بالرياض.. وظائف شاغرة في اللجنة الوطنية لكود البناء

منذ 7 أشهر
«الخطوط الحديدية» تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

«الخطوط الحديدية» تعلن توفر وظائف شاغرة.. التفاصيل ورابط التقديم

منذ 4 أشهر
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

منذ شهرين
الأسبوع المقبل.. فتح باب القبول إلكترونياً لوظائف معيد بـ«جامعة الطائف»

الأسبوع المقبل.. فتح باب القبول إلكترونياً لوظائف معيد بـ«جامعة الطائف»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *