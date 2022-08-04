وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات.. التفاصيل ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير: أعلنت شركة الاتصالات السعودية (STC) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية شاغرة، وذلك وفقاً التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسميات الوظيفية

1.خبير الاستـثمار الرئيسي

الخبرة والمؤهلات

الدرجة العلمية : Bachelor Degree التخصص : Business Administration سنوات الخبرة 5-8 سنوات طبيعة الخبرة : development, strategy, investment in a telecommunication industry مستوي اللغة الإنجليزية : متقدم

2.اخصائي محاسبه

المؤهلات والخبرة

الدرجة العلمية : Bachelor Degree التخصص : Accounting, Finance سنوات الخبرة : 4-6 سنوات طبيعة الخبرة: خبرة في المحاسبة و / أو التمويل في مجال التكنولوجيا / الاتصالات السلكية واللاسلكية. مستوي اللغة الإنجليزية : متوسط

3.كبير أخصائيي مراقبة مالية

المؤهلات والخبرة

الدرجة العلمية : Bachelor Degree التخصص : Accounting سنوات الخبرة : 4-6 سنوات طبيعة الخبرة: – يفضل بشدة خبرة إشرافية سابقة في إعداد تقارير البيانات المالية في صناعة موجهة للخدمات واسعة النطاق مستوي اللغة الإنجليزية : محترف

4.مدير شعبة تطوير البرامج

المؤهلات والخبرة

الدرجة العلمية : Bachelor Degree التخصص : Marketing سنوات الخبرة : 5-6 سنوات طبيعة الخبرة : • Prior experience in a customer Loyalty management with customers loyalty role in a large organization, preferably within the telecommunications industry مستوي اللغة الإنجليزية : محترف

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