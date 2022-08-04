الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الطاقة: جولات رقابية للتأكد من جودة مراكز الخدمة ومحطات الوقود 
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الطاقة: جولات رقابية للتأكد من جودة مراكز الخدمة ومحطات الوقود 

الطاقة: جولات رقابية للتأكد من جودة مراكز الخدمة ومحطات الوقود 
١٠:١٩:١٨ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أفادت وزارة الطاقة أن الجولات الرقابية الشاملة للجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود ترتكز على التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.

وكشفت الوزارة أن الحملة تستهدف التأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود في التالي:

ـ التأكد من توافق الأسعار بين مضخات الوقود وشاشات الأسعار.
ـ توفر أجهزة الدفع الإلكتروني.
ـ تفتيش المحلات التجارية والمطاعم لمنع الغش التجاري.
ـ التأكد من تراخيص السلامة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود.
ـ التأكد من التزام المنشآت بمعايير السلامة وأنظمتها.
ـ مساندة المديرية العامة للدفاع المدني في جميع ما يخصهم.
ـ المشاركة في التشريعات التي تخص الأمن والسلامة وتقديم خدمات تساهم في رقي وتطوير مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
ـ تحديد أنواع الوقود المعدة للبيع.

الكلمات الدلالية:
الغش التجاري جولات رقابية محطات الوقود وزارة الطاقة

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