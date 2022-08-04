الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مقترح لمنع دخول المواطنين الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي
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دولي

مقترح لمنع دخول المواطنين الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي

مقترح لمنع دخول المواطنين الروس إلى دول الاتحاد الأوروبي
١٠:١٧:٣٦ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

دعت إستونيا إلى ضرورة إدراج منع دخول المواطنين الروس، إلى الاتحاد الأوروبي، في الحزمة التالية من العقوبات.

وبحسب ما نقلته “بلومبرج”، فإن هذه المبادرة ستجعل من الممكن الرد على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا “من خلال عقوبات إضافية.. وعزلة متزايدة لروسيا”.

وخلال زيارته إلى كييف، قال وزير الخارجية الإستونية أورماس رينسالو،  إن مثل هذا الإجراء مثل حظر منح تأشيرات الدخول للمواطنين الروس إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن يضاف إلى الحزمة التالية من العقوبات.

وفي وقت سابق، أشار رينسالو إلى أنه سيطرح فكرة القيود الأوروبية بالكامل على دخول الروس إلى دول الكتلة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في أغسطس في براغ.

وأوضح راينسالو أيضا أن السلطات الإستونية تدرس إمكانية إدخال قاعدة تلزم المواطنين الروس الذين يدخلون الجمهورية بالإعلان رسميا على الحدود أنهم يدينون العملية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه من المقترح توسيع هذا المبدأ ليشمل اكتساب الجنسية الإستونية في عملية التجنس.

الكلمات الدلالية:
الاتحاد الأوروبي الحرب الروسية اوكرانيا روسيا

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