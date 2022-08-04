أهم 10 .. مختصر أخبار اليوم الخميس

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

«هندي مخمور » حاول الاستعراض فسقط في غلاية طعام .. وهذه نهايته (فيديو)

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو مروع، لرجل هندي لقى حتفه بعد سقوطه في غلاية طعام على النار بأحد الشوارع.. المزيد هنا:

مصادر تكشف موعد تطبيق قرار فرض رسوم على الطرق

نقلت قناة العربية عن مصادر، تأكيدها استعداد هيئة الطرق لتطبيق قرار رسوم الطرق خلال.. هنا المزيد:

«النيابة» تحذر من هذه الممارسات.. السجن وغرامة تصل لـ 5 ملايين ريال

أوضحت النيابة العامة، أن التوقيع الإلكتروني، هو بيانات إلكترونية مدرجة في تعامل إلكتروني أو مضافة إليه أو مرتبطة به.. اقرأ المزيد بالضغط هنا :

شاهد.. غرق سيارة أحد المواطنين في سيول جنوب حرض بالربع الخالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر غرق سيارة أحد المواطنين بأحد بحيرات السيول جنوب بيرين.. اضغط هنا للتفاصيل:

بالفيديو.. انهيار 4 من صوامع القمح في مرفأ بيروت

شهدت العاصمة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، انهيار أربعة من صوامع القمح في مرفأ بيروت.. التفاصيل هنا :

الأولى في العالم.. منح شهادات اعتماد الأمونيا الزرقاء لـ”أرامكو” و”سابك للمغذيات”

حصلت “أرامكو” وشركة “سابك للمغذيات الزراعية”، على أول شهادات مستقلة في العالم تعترف بإنتاج الهيدروجين الأزرق والأمونيا الزرقاء.. اقرأ المزيد هنا :

تحذير عاجل من سفارة المملكة في ألمانيا: تجنبوا هذه الأماكن

في تحذير عاجل، أعلنت سفارة المملكة في ألمانيا، أنها تحّذر المواطنين من.. اقرأ التفاصيل هنا:

11 جهة حكومية تراقب محطات الوقود

أطلقت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، الحملة الرقابية الثانية في عدد من مناطق المملكة، للتأكد من التزام محطات الوقود.. اضغط هنا :

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق منتدى الرياض الدولي الإنساني فبراير 2023م

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ينظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية،.. هنا التفاصيل :

قاطعوه.. موقع شهير للسفر يدعم المثليين.. ومغردون: “أخلاق الغرب لا تمثلنا”

هاجم مغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقعًا شهيرًا لخدمات السفر والسياحة، ودعوا لمقاطعته عقب قيامه بدعم المثليين.. المزيد هنا: