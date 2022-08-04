ماذا تعرف عن معدن السيلينيوم .. ومن أين يحصل عليه الجسم؟

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مدينة الملك سعود الطبية أهمية معدن السيلينيوم في تعزيز مناعة الجسم، ومنع تلف الخلايا والأنسجة.

وأوضحت سعود الطبية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: أن أهمية معدن السيلينيوم تتمثل فيما يلي:

1ـ يساعد جهاز المناعة على العمل بشكل صحيح.

2ـ يساعد في الصحة الإنجابية.

3ـ يمنع تلف الخلايا والأنسجة.

وأشارت مدينة الملك سعود الطبية، إلى أنه يمكن الحصول على معدن السيلينيوم؛ من الجوز، والسمك، واللحوم الحمراء، والبيض.

وأضافت أن الزيادة في نسبة السيلينيوم، تؤدي إلى الإصابة بالتسمم بالسيلينيوم، وهي حالة يمكن أن ينتج عنها تساقط الشعر والأظافر.