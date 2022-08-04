شاهد.. الحمم البركانية أثناء ثوران بركان بالعاصمة الآيسلندية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركان Fagradalsfjall التقط قرب مطار العاصمة الآيسلندية “ريكيافيك” وهو الثوران الثاني للبركان خلال 6000 عام.

ويظهر في الفيديو بسهولة إمكانية رؤية الحمم البركانية المنصهرة تتدفق من شق بطول مئات الأمتار؛ على جبل بالقرب من العاصمة ريكيافيك.

وأوضحت صور وبث مباشر عبر الإنترنت لمحطتي (إم.بي.إل) و(آر.يو.في) الإخباريتين المحليتين حمما ودخانا يتصاعد من شق على جانب جبل فاغراد السفيال.

وقالت إدارة الحماية المدنية والطوارئ في بيان إنه يتعين على السياح والمقيمين تجنب المنطقة بسبب الغازات السامة، رغم عدم وجود خطر فوري بوقوع أضرار بالبنية التحتية الحيوية.

وتعد شبه جزيرة ريكيانيس بقعة بركانية وزلزالية نشطة، وحدث الثوران على بعد 25 كيلومترا فقط من ريكيافيك و15 كيلومترا من مطار البلاد الدولي.