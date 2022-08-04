الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الآن يمكنك استعراض تفاصيل الأحداث الحكومية والوطنية عبر خدمة «توكلنا»
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محليات

الآن يمكنك استعراض تفاصيل الأحداث الحكومية والوطنية عبر خدمة «توكلنا»

الآن يمكنك استعراض تفاصيل الأحداث الحكومية والوطنية عبر خدمة «توكلنا»
٠٩:٢٦:١٧ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت الصفحة الرسمية لتطبيق توكلنا، أنه بإمكان الجميع الآن استعراض تفاصيل الأحداث الحكومية والوطنية، والاطلاع على المواعيد عبر خدمة تقويم توكلنا في “توكلنا خدمات”.

ونشرت الصفحة كذلك انفوجراف توضيحي يبين كيفية التعامل مع خدمة تقويم توكلنا، وأن الخدمة تتيح للمستخدم استعراض تفاصيل الأحداث الحكومية والوطنية في مكان واحد.

وأشارت الصفحة أنه ذلك يأتي مع إمكانية البحث عن الأحداث في التقويم حسب (اليوم/ الشهر/ السنة) للاطلاع على المواعيد القادمة للمستخدم.

الكلمات الدلالية:
إمكانية البحث الأحداث الحكومية الأحداث الوطنية خدمة توكلنا

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