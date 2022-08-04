الآن يمكنك استعراض تفاصيل الأحداث الحكومية والوطنية عبر خدمة «توكلنا»

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت الصفحة الرسمية لتطبيق توكلنا، أنه بإمكان الجميع الآن استعراض تفاصيل الأحداث الحكومية والوطنية، والاطلاع على المواعيد عبر خدمة تقويم توكلنا في “توكلنا خدمات”.

ونشرت الصفحة كذلك انفوجراف توضيحي يبين كيفية التعامل مع خدمة تقويم توكلنا، وأن الخدمة تتيح للمستخدم استعراض تفاصيل الأحداث الحكومية والوطنية في مكان واحد.

وأشارت الصفحة أنه ذلك يأتي مع إمكانية البحث عن الأحداث في التقويم حسب (اليوم/ الشهر/ السنة) للاطلاع على المواعيد القادمة للمستخدم.