الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«هندي مخمور » حاول الاستعراض فسقط في غلاية طعام .. وهذه نهايته (فيديو)
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منوعات

«هندي مخمور » حاول الاستعراض فسقط في غلاية طعام .. وهذه نهايته (فيديو)

«هندي مخمور » حاول الاستعراض فسقط في غلاية طعام .. وهذه نهايته (فيديو)
٠٩:٠١:٠١ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام مقطع فيديو مروع، لرجل هندي لقى حتفه بعد سقوطه في غلاية طعام على النار بأحد الشوارع.

وحسب إعلام محلي، توفي رجل يُدعى “موثوكومار” بسبب إصابته بحروق إثر سقوطه في وعاء من العصيدة المغلية في مادوراي بولاية تاميل نادو .

وحسب الإعلام، فقد تم نقل الرجل إلى المستشفى مع حروق بلغت 65٪ لكنه توفي لاحقا.

و يعد “AadiVelli ” مهرجانا سنويا يتم فيه طهي العصيدة وتوزيعها على الجمهور.

وظهر في الفيديو الرجل يحاول الاستعراض بطريقة من خلال الجلوس على حافة الإناء الكبير الموضوع على النار وبه “العصيدة” إلا أنه فقد اتزانه وسقط داخل الإناء المغلي.

وحاول عدد من أصدقائه إخراجه من الإناء، إلا أنهم واجهوا صعوبة لكنهم أخرجوه في النهاية بعد محاولات استمرت دقيقة.

بينما ذكر مغردون آخرون أن الرجل الهندي كان مخمورا، وأنه فاجأ الجميع بسقوطه في الإناء المغلي، حيث حاولوا جاهدين إخراجه منه، لكنه توفي لاحقا.

الكلمات الدلالية:
حروق غلاية طعام مهرجان هندي

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