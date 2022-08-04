الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«السديس» يشيد بالريادة في تطوير منظومة الخدمات النسائية بـ «الحرمين الشريفين»
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«السديس» يشيد بالريادة في تطوير منظومة الخدمات النسائية بـ «الحرمين الشريفين»

«السديس» يشيد بالريادة في تطوير منظومة الخدمات النسائية بـ «الحرمين الشريفين»
٠٩:٠٤:٣٧ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بما وصلت إليه المرأة في المملكة بكل فخر واعتزاز إلى الريادة في تطوير منظومة الخدمات النسائية بالحرمين الشريفين، والتي مكنت الرئاسة من تقديم كافة التسهيلات والتجهيزات لتسهيل أداء نسكهم بكل يسر وسهولة .

وأوضح معاليه ان المرأة تبوأت الكثير من المناصب في شتى المجالات عبر الكفاءات المميزة والتي نقلت صورة مشرفة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار والمصلين، وكان لدورهم العديد من النجاحات في الخطط التشغيلية للمواسم.

وبين معاليه أن الرئاسة من خلال تمكينها للمرأة لاقت الاستحسان في تقديم الخدمات الراقية التي ساهمت في تطوير بيئة العمل وحوكمتها بالرئاسة، داعياً الله أن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

الكلمات الدلالية:
السديس المسجد الحرام المسجد النبوي خدمة الحجاج

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