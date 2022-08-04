الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية لتبادل المعلومات «تبادل».. التفاصيل ورابط التقديم
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فرص

وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية لتبادل المعلومات «تبادل».. التفاصيل ورابط التقديم

وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية لتبادل المعلومات «تبادل».. التفاصيل ورابط التقديم
٠٩:٠٨:٢٥ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، عبر حسابها بموقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مطور تكامل Integration Developer

المؤهلات و الخبرات:

  • مطلوب دبلوم كحد أدنى
  •  يفضل الحصول على الحد الأدنى من درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة
  • يفضل الحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة

الغرض من الوظيفة:

لدعم تقديم أنشطة حلول التكامل وقابلية التوسع في عمليات البرامج الوسيطة للتكامل تتماشى مع المتطلبات التشغيلية لمنتجات وخدمات Tabadul واتفاقيات مستوى الخدمة.

المسؤوليات الوظيفية:

  • فهم المتطلبات الفنية وتقديم مشاريع التكامل
  • المساعدة في أنشطة ضمان الجودة وعمليات طرح الإنتاج

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
الشركة السعودية لتبادل المعلومات تبادل وظائف

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