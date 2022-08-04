وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية لتبادل المعلومات «تبادل».. التفاصيل ورابط التقديم

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أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، عبر حسابها بموقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مطور تكامل Integration Developer

المؤهلات و الخبرات:

مطلوب دبلوم كحد أدنى

يفضل الحصول على الحد الأدنى من درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة

يفضل الحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة

الغرض من الوظيفة:

لدعم تقديم أنشطة حلول التكامل وقابلية التوسع في عمليات البرامج الوسيطة للتكامل تتماشى مع المتطلبات التشغيلية لمنتجات وخدمات Tabadul واتفاقيات مستوى الخدمة.

المسؤوليات الوظيفية:

فهم المتطلبات الفنية وتقديم مشاريع التكامل

المساعدة في أنشطة ضمان الجودة وعمليات طرح الإنتاج

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)