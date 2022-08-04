وظائف شاغرة لدى الشركة السعودية لتبادل المعلومات «تبادل».. التفاصيل ورابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، عبر حسابها بموقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض, وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مطور تكامل Integration Developer
المؤهلات و الخبرات:
- مطلوب دبلوم كحد أدنى
- يفضل الحصول على الحد الأدنى من درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة
- يفضل الحصول على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر أو أي مجال ذي صلة
الغرض من الوظيفة:
لدعم تقديم أنشطة حلول التكامل وقابلية التوسع في عمليات البرامج الوسيطة للتكامل تتماشى مع المتطلبات التشغيلية لمنتجات وخدمات Tabadul واتفاقيات مستوى الخدمة.
المسؤوليات الوظيفية:
- فهم المتطلبات الفنية وتقديم مشاريع التكامل
- المساعدة في أنشطة ضمان الجودة وعمليات طرح الإنتاج
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا)