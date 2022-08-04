الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
البيت الأبيض يكشف نتيجة آخر فحص كورونا لـ «بايدن»
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دولي

البيت الأبيض يكشف نتيجة آخر فحص كورونا لـ «بايدن»

البيت الأبيض يكشف نتيجة آخر فحص كورونا لـ «بايدن»
٠٨:٣٢:١١ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

كشف البيت الأبيض  عن نتيجة فحص كورونا للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، مؤكدًا أن النتيجة ما زالت إيجابية.

وقال كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي، في مذكرة أصدرها البيت الأبيض إن نتيجة اختبار كوفيد-19 جاءت إيجابية مرة أخرى اليوم الخميس، لكنه يشعر بأنه بحالة جيدة للغاية، حسب وكالة رويترز.

وأوضح أوكونور في المذكرة أن بايدن لا يزال يعاني من سعال “على فترات متباعدة جدا”، لكنه يتحسن. وسيبقى بايدن في العزل.

وكان الرئيس البالغ من العمر 79 عاما قد خرج من العزل يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي بعد أن ثبتت إصابته بكوفيد-19 لأول مرة في 21 يوليو.

وقد جاءت نتيجة اختباره إيجابية مرة أخرى يوم السبت فيما وصفه أوكونور بأنه حالة “ارتداد” لوحظت في نسبة صغيرة من المرضى الذين يتناولون الدواء المضاد للفيروسات باكسلوفيد.

الكلمات الدلالية:
البيت الأبيض الرئيس الامريكي بايدن كورونا

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