الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
مصادر تكشف موعد تطبيق قرار فرض رسوم على الطرق
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محليات

مصادر تكشف موعد تطبيق قرار فرض رسوم على الطرق

مصادر تكشف موعد تطبيق قرار فرض رسوم على الطرق
٠٨:١٨:٣٣ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

نقلت قناة العربية عن مصادر، تأكيدها استعداد هيئة الطرق لتطبيق قرار رسوم الطرق خلال عام من الآن .

وكشفت المصادر لـ القناة، أن القرار سيشمل طرق رئيسية لها طرق بديلة غير مدفوعة .

وأضافت أن هيئة الطرق تبحث مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها وتحصيل رسومها.

وجاء قرار مجلس الوزراء بإنشاء الهيئة العامة للطرق، تأكيدًا على ما يشكله قطاع الطرق كعامل مهم في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كونه يعتبر الأكثر استفادةً منه من مختلف القطاعات.

يأتي ذلك في ظل احتلال المملكة المرتبة الأولى عالمياً في ترابط الطرق، إذ يبلغ إجمالي أطوال شبكة الطرق التابعة لوزارة النقل أكثر من 75000 كيلومتر من الطرق لربط المدن.

كما يأتي القرار داعماً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كما سيمكّن وزارة النقل من التفرغ للقيام بدورها في منظومة النقل، والإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بالتنسيق مع الجهات المكونة للمنظومة بكافة أنماط النقل.

وأكد نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي، أن الهيئة العامة للطرق تعمل على وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير شبكات الطرق بالمملكة ورفع كفاءتها التشغيلية، والارتقاء بجودتها وفق أعلى المواصفات الفنية وأقصى درجات السلامة.

وأضاف: كما ستعمل على استدامة البنية التحتية لبلادنا وتوفير شبكات طرقية ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولاً لاستمرارية ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، وتوسيع الترابط بين المدن والمحافظات والمراكز وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع بين كافة مناطق المملكة؛ وفق معايير طرقية آمنة ورفيعة، تسهم في تعزيز جودة الحياة، وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

الكلمات الدلالية:
السعودية العربية فرض رسوم هيئة الطرق

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