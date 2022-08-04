شاهد.. أمطار غزيرة على حائل

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على حائل، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ماتزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران، الباحة، عسير، جازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

كما توقعت الأرصاد، استمرار فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).