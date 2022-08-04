بدء المرحلة الثانية لاستمطار السحب في الطائف والباحة وعسير وجازان وسواحلها

تواصل- فريق التحرير:

بعد نجاح المرحلة الأولى من الاستمطار والتي كانت على مناطق الرياض والقصيم وحائل، أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد والمشرف العام على أعمال برنامج استمطار السحب الدكتور أيمن بن سالم غلام، بدء العمليات التشغيلية والرحلات الجوية للمرحلة الثانية، بسبب مناسبة الأجواء لها.

وأضاف في بيان: أن برنامج الاستمطار في المرحلة الثانية سيكون على مناطق المرتفعات الجنوبية الغربية التي تشمل الطائف والباحة وعسير وجازان إضافة إلى سواحلها.

وأوضح الرئيس التنفيذي خلال متابعته لسير عمليات الاستمطار على المناطق المستهدفة على المرتفعات الجنوبية الغربية من خلال غرفة العمليات الخاصة بالاستمطار التي أنشئت في مقر المركز الوطني للأرصاد بجدة، أن استمطار السحب للمرحلة الثانية يسير وفق المعد له.

ونوه أن العمليات الأرضية والجوية تحقق نجاحا حسب التقديرات الأولية من المختصين والخبراء من خلال الجدول الزمني ودقة التطلعات الجوية في استهداف السحب.

وتابع: ما يقوم به الفريق الفني للبرنامج من تحليل للبيانات المناخية الفصلية بصورة مستمرة لتحديد المناطق ذات الظروف الجوية المناسبة لبدء عمليات الاستمطار منها في المراحل القادمة، بهدف زيادة الهاطل المطري على كافة مناطق المملكة.

وأضاف أن التنسيق مستمر مع جميع القطاعات الحكومية وذات العلاقة للاستفادة القصوى من مخرجات برنامج استمطار السحب الذي يعد من الطرق الواعدة والآمنة وذات كلفة ليست عالية.

كما أعرب عن تطلعه إلى زيادة الهطولات المطرية على المناطق المستهدفة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرات الوطنية المرتبطة بالأمطار وزيادة منسوب المياه، وأن يترك أثرا إيجابيا على قطاعي الزراعة والسياحة في المملكة.