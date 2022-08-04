الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
قتله في شهر رمضان بسبب 20 دينارًا.. الكويت تسدل الستار على قضية هزت الجميع
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قتله في شهر رمضان بسبب 20 دينارًا.. الكويت تسدل الستار على قضية هزت الجميع

قتله في شهر رمضان بسبب 20 دينارًا.. الكويت تسدل الستار على قضية هزت الجميع
٠٧:٢٤:٠٩ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أسدلت محكمة التمييز في الكويت الستار على قضية هزت المشاعر،بعد أن أقدم وافد مصري على قتل ابن مواطنه الضحية، في أول أيام شهر رمضان قبل الماضي.

وفي التفاصيل، فقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد على مصري قتل ابن بلده في منطقة الدسمة، وذلك بسبب مطالبته له بـ 20 ديناراً تأخر المجني عليه في سدادها، وأيدت حكم الاستئناف بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة أسندت المتهم أنه قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على الجريمة وأعد لذلك أداة «سكين».

 

كما سعى للمجني عليه بمحل عمله وما إن ظفر به حتى عاجله بعدة طعنات قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات الدلالية:
الكويت جريمة قتل شهر رمضان محكمة كويتية مصري

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