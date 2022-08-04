السفير فوميو إيواي: اليابان يستهلك أكثر من 120 طنا من تمور المملكة سنويا

تواصل ـ فريق التحرير:

خلال زيارته صباح أمس لمهرجان بريدة للتمور، الذي ينظمة فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة بمنطقة القصيم، أكد السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، أن اليابان يستهلك أكثر من 120 طنا من تمور المملكة سنويا.

واطلع السفير إيواي على حركة البيع والشراء داخل ساحة المزادات، مندهشا بمنظومة الفعاليات والبرامج التي يقدمها المهرجان للمزارع والتجار ومستهلكي التمور وبوفرة التمور المعروضة وجودتها العالية والتي تتجاوز أكثر من 45 صنفا من التمور.

وأشار إيواي إلى أن اليابان يستهلك أكثر من 120 طنا من تمور المملكة سنويا، من الممكن أن تزداد تلك الكمية لليابان لجودتها وتنوعها ومذاقها المتميز.

كما قدم السفير الياباني شكره للقائمين على مهرجان بريدة للتمور، وأنثى على دقة التنظيم وحرص الشباب على الاستثمار في هذه التظاهرة الاقتصادية.