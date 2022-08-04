وزارة البيئة تعلن نتائج القبول للمتقدمين على وظائف التعاقد

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تعلن وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن نتائج المتقدمين على الوظائف المعلن عنها بنظام التعاقد على وظائف رسمية في مختلف التخصصات بتاريخ 1443/11/20هـ لحضور المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم وفقا للبيان أدناه، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/01/11هـ الموافق 2022/08/09م، وفقاً للتفاصيل الآتية:

المستندات المطلوبة:

الهوية الوطنية + نسخة منها.

السيرة الذاتية.

أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

إحضار جميع المستندات الخاصة باختبارات اللغة الإنجليزية والقدرة المعرفية.

مع مراعاة الحضور في الموعد حسب اليوم والوقت المحدد في جدول مواعيد اللجان.

مكان المقابلة:

الرياض – مخرج (12) – حي الملك عبد الله – ديوان وزارة البيئة والمياه والزراعة.

طريقة الإستعلام:

أسماء المرشحين ومواعيد اللجان – (اضغط هنا).