الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. غرق سيارة أحد المواطنين في سيول جنوب حرض بالربع الخالي
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شاهد.. غرق سيارة أحد المواطنين في سيول جنوب حرض بالربع الخالي

شاهد.. غرق سيارة أحد المواطنين في سيول جنوب حرض بالربع الخالي
٠٦:٠٤:٢٣ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر غرق سيارة أحد المواطنين بأحد بحيرات السيول جنوب بيرين جنوب حرض في الربع الخالي.

وفي الفيديو المتداول يسترجع المعلقون على الفيديو أن يعوض الله صاحبها، بعدما دخلت في كل زاوياها المياه من كل جانب.

وفي وقت سابق، توقع المركز أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على مناطق نجران والباحة وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وكذلك منطقة المدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية.

الكلمات الدلالية:
الربع الخالي سيول حرض طقس اليوم غرق سيارة

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