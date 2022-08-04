الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
تخبط صيني.. سقوط 5 صواريخ في منطقة يابانية والأخيرة تطالب بوقف فوري للمناورة
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دولي

تخبط صيني.. سقوط 5 صواريخ في منطقة يابانية والأخيرة تطالب بوقف فوري للمناورة

تخبط صيني.. سقوط 5 صواريخ في منطقة يابانية والأخيرة تطالب بوقف فوري للمناورة
٠٥:٥٧:٣١ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل-وكالات:

طالبت اليابان بوقف المناورات العسكرية الصينية فورًا، بعد سقوط 5 صواريخ في المنطقة الاقتصادية اليابانية الاستثنائية.

وأفادت وكالة “كيودو” اليابانية بأن الحكومة اليابانية أرسلت مذكرة احتجاج شديدة اللهجة إلى الصين، كما أجرى نائب وزير الخارجية الياباني، تاكيو موري، مكالمة هاتفية مع السفير الصيني في اليابان، طالب خلالها بوقف إجراء المناورات العسكرية الصينية على الفور.

وبدأت الصين اليوم الخميس، رسميا إجراء المناورات العسكرية الواسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان . وانطلقت هذه المناورات التي أصبحت ردا صينيا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، في الساعة 12:00 من اليوم الخميس بالتوقيت المحلي، في 6 مناطق في المياه حول الجزيرة. ومن المتوقع أن تستمر حتى 12:00 من الأحد القادم.

الكلمات الدلالية:
الصين اليابان تايوان مناورة عسكرية

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