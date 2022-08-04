بالفيديو.. انهيار 4 من صوامع القمح في مرفأ بيروت

تواصل – فريق التحرير:

شهدت العاصمة اللبنانية، مساء اليوم الخميس، انهيار أربعة من صوامع القمح في مرفأ بيروت.

وفي وقت سابق، طالب خبراء مستقلون من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية بارزة، مجلس حقوق الإنسان بإطلاق تحقيق دولي “بلا تأخير” حول انفجار مرفأ بيروت، عشية إحياء لبنان الذكرى السنوية الثانية للكارثة.

وشهد مرفأ العاصمة في الرابع من أغسطس 2020 انفجاراً ضخماً أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفأ والأحياء المجاورة.

الانفجار، نتج وفقا لتقرير السلطات في لبنان، من تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

ورفع أهالي عدد من ضحايا الانفجار صور ذويهم خلال وقفة احتجاجية الشهر الماضي في بيروت.

وأوضح ستة خبراء أمميون في بيان مشترك: “شكلت هذه المأساة واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة، ومع ذلك لم يفعل العالم شيئاً لمعرفة سبب حصولها”.

وقالوا: “في الذكرى الثانية للانفجار، نشعر بخيبة أمل، لأن الناس في لبنان ما زالوا ينتظرون العدالة، وندعو إلى فتح تحقيق دولي بلا تأخير”.