الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الإمارات تعلن موقفها رسميًا ردًا على زيارة «بيلوسي» لتايوان
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دولي

الإمارات تعلن موقفها رسميًا ردًا على زيارة «بيلوسي» لتايوان

الإمارات تعلن موقفها رسميًا ردًا على زيارة «بيلوسي» لتايوان
٠٥:٣٠:٠٠ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل-فريق التحرير :

أكدت وزارة الخارجية الإماراتية دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها مشددة على أهمية احترام مبدأ “الصين الواحدة”.

وأعربت الخارجية الإماراتية، عن قلقها إزاء “أي زيارات استفزازية” وتأثير ذلك على التوازن والاستقرار والسلام الدولي، وذلك في ضوء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وقالت الخارجية الإماراتية حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام): “أكّدت دولة الإمارات على دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها، وأهمية احترام مبدأ “الصين الواحدة”، داعية إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

وأعربت أبوظبي عن “قلقها من تأثير أي زيارات استفزازية على التوازن والاستقرار والسلام الدولي”، وفقا للبيان.

وحثت الخارجية الإماراتية على “تغليب الحوار الدبلوماسي سعياً لضمان الاستقرار الإقليمي والدولي”.

الكلمات الدلالية:
الإمارات الخارجية الصين بيلوسي

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