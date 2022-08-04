عاجل.. “المالية”: المملكة تحقق 77.9 مليار ريال فائضًا في الميزانية العامة خلال الربع الثاني 2022

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت ‏وزارة المالية أن المملكة حققت 77.9 مليار ريال فائضًا في الميزانية العامة خلال الربع الثاني من 2022.

وقالت إن مصروفات الربع الثاني للميزانية بلغت أكثر من 292 مليار ريال.

في حين بلغت إيرادات الربع الثاني للميزانية أكثر من 370 مليار ريال.

وأكدت المالية أن مصروفات ميزانية النصف الأول تجاوزت 512 مليار ريال.

بينما بلغت إيرادات ميزانية النصف الأول أكثر من 648 مليار ريال.