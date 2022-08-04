شاهد.. ماذا فعلت العواصف الغبارية بتمرة جنوب السليل في الرياض؟

تواصل – فريق التحرير:

مع ارتفاع درجات الحرارة، وتساقط كميات كبيرة من الأمطار التي أدت إلى جريان الأودية والشعاب، اجتاحت العواصف الغبارية تمرة جنوب السليل في الرياض.

وأوضحت مقاطع فيديو، تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف غطت العواصف الغبارية المنطقة، وغطت المنازل والبيوت، في مشهد مرعب ارتفعت فيه الأتربة الغبارية إلى السماء، ما أدى إلى توقف الحركة واضطرت المركبات إلى أن تتخذ لها ساترًا على جنبات الطرق الرئيسة.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يُحذر من تطبيقات رصد الطقس في الهواتف: تقديرية وغير دقيقة

“الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار وجريان السيول ورياحًا وأتربة على هذه المناطق

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد، أن الفرصة لا تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على الرياض ومناطق مختلفة من المملكة.

وتوقع خبراء الطقس، تعرض أكثر من منطقة لرياح نشطة وأتربة مثارة، وعواصف غبارية قوية خاصة الرياض والشرقية، مع هطول أمطار غزيرة وجريان السيول على المناطق الجنوبية.

كما أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا بناءً على توقعات المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هبوب رياح من متوسطة إلى نشطة، مثيرة للأتربة والغبار على عدد من مناطق المملكة.