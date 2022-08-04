بكين تدق طبول الحرب من أجل جوهرة التنين.. مقارنة بين قدرات الجيشين الصيني والتايوانى

تواصل – فريق التحرير:

بعد تصاعد حدة التوتر بين الصين وتايوان واشتعال الموقف في منطقة المحيط الهادئ، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، والتي اعتبرتها بكين تهديدًا للسلم العالمي، وتعديًا سافرًا على سيادتها، دقت طبول الحرب بعدما بدأ الجيش الصيني تنفيذ ضربات دقيقة في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان ضمن تدريبات عسكرية مخطط لها مسبقًا.

وطالبت الصين العالم وخاصة أمريكا، ضرورة معرفة أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، وهي جوهرة التنين والوطن الأم، وأن مبدأ الصين الواحدة خط أحمر بعلاقاتنا مع الدول الأخرى.

يوم ساخن من المناورات العسكرية

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر تايواني، أن سفنًا وطائرات صينية توغلت مرات عدة داخل الخط الفاصل بين الجزيرة التايوانية والساحل الصيني، وأطلقوا عددًا من الصواريخ تجاه جزر ماتسو.

تهديدات متبادلة

ودعت وزارة خارجية تايوان، المجتمع الدولي لإدانة التهديدات العسكرية الصينية، مؤكدة أنها تدين بشدة الأفعال العسكرية الصينية.

أمريكا: ما يحدث لا يخيفنا

وفي أول تعليق أمريكي ناري على التصعيد العسكري الصيني تجاه تايوان، أعلن البيت الأبيض، أن قعقعة السيوف الصينية لا تُخيفنا وأنه لا يوجد تهديد لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تقرير لها رصدت “CNN” قدرات الجيشين الصيني والتايواني، متضمنًا ذلك عدد الجنود العاملين في الخدمة وقوات الاحتياط والقوات الجوية وعدد المطارات الصالحة للاستخدام، وفقًا لموقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري للدول.

* القدرات العسكرية للجيش الصيني:

أوضح التقري، أن عدد سكان الصين يبلغ 1,394 مليار نسمة، بينهم قرابة 753 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، وتعداد جنود الجيش الصيني في الخدمة 3,355 مليون جندي، إضافة إلى 510 آلاف جندي في قوات الاحتياط.

الصين تمتلك 3260 طائرة حربية

فيما يمتلك الجيش الصيني أكثر من 3260 طائرة حربية بينها 1200 مقاتلة، و371 طائرة هجومية، كما يمتلك الجيش الصيني 902 مروحية عسكرية منها 327 مروحية هجومية.

3205 دبابات، وأكثر من 35 ألف مدرعة

وعلى صعيد الدبابات يمتلك الجيش الصيني 3205 دبابات، وأكثر من 35 ألف مدرعة، ومن حيث عدد المدافع يمتلك الجيش الصيني أكثر من 1970 مدفعًا ذاتي الحركة، وقرابة 1234 مدفعًا ميدانيًا، و2250 راجمة صواريخ.

الأسطول الصيني وأرقام مرعبة

ومن حيث القوة البحرية يتكون الأسطول الصيني من 777 قطعة بحرية، منها حاملتي طائرات، و79 غواصة، و50 مدمرة و46 فرقاطة و36 كاسحة ألغام، وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الصيني 178 مليار دولار أمريكي.

350 سلاحا نوويًا

وعلى صعيد القوة النووية التي تعد عاملًا فاصلًا في ميزان القوى بين الدول، يعتقد أن جيش الولايات المتحدة يمتلك 3750 سلاح نووي، في تقدم واضح وكبير على نظيره الصيني الذي يمتلك قرابة 350 سلاحًا نوويًا، وفق بيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

* القدرات العسكرية لجيش تايوان:

في المقابل، يصنف الجيش التايواني في المرتبة 22 بين أقوى الجيوش، ويمتلك أكثر من 1.8 ملايين جندي، ويصل 300 ألف تايواني لسن التجنيد سنويّا.

الـ 14 عالميّا بـ739 طائرة

وحسب “سكاي نيوز”، فإن القوات الجوية تصنّف في المرتبة رقم 14 عالميّا بـ739 طائرة، بينما الأسطول في المرتبة 22 بـ117 وحدة بحرية، وتعتزم القوات الجوية امتلاك 66 طائرة من طراز “إيه تي-5 بريف إيجل” فائقة القدرات، بحلول عام 2026.

1100 دبابة وآلاف المدرعات

وفيما يخص القوات البرية فتضم أكثر من 1100 دبابة وآلاف المدرعات، إضافة إلى المدافع الميدانية وذاتية الحركة وراجمات الصواريخ، حيث تعتمد القوات المسلحة التايوانية في الغالب على العتاد الأمريكي، لكن الرئيسة تساي إنغ-ون أعطت أولوية لتطوير صناعة دفاعية وطنية.

ميزان القوى في صالح الصين

ووفق تقارير، فإن تايوان تعلم أنه لا يمكنها الصمود في وجه الجيش الصيني؛ ولهذا تتجهز بتكتيكات قتالية تعتمد عدم مركزية الاتصالات، واستخدام أكبر قدر من العتاد العسكري المتحرك الذي يسهل إخفاؤه خلال الحرب.

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