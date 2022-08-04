“الناتو” يحذر بوتين من الاعتداء على أي دولة في الحلف

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أكد أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم، أن حلف شمال الأطلنطي سيرد بشكل جماعي إذا فكر الرئيس الروسي في الاعتداء على أي دولة في الحلف.

ووصف ستولتنبرج ما تقول موسكو إنه: “عملية عسكرية خاصة” بأنه هجوم على النظام العالمي الراهن، وقال إنه يتعين على التحالف منع انتشار الحرب، حسب “العربية”.

وتابع: “هذا أخطر وضع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.. إذا فكر الرئيس فلاديمير بوتين، مجرد التفكير، في فعل شيء مماثل بدولة عضو في الحلف مثلما فعل في جورجيا ومولدوفا وأوكرانيا، فسيتدخل الحلف على الفور”.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على انضمام السويد وفنلندا إلى منظمة حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز التحالف العسكري بعد بدء العملية الروسية في أوكرانيا.