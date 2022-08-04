تحذير عاجل من سفارة المملكة في ألمانيا: تجنبوا هذه الأماكن

تواصل – فريق التحرير:

في تحذير عاجل، أعلنت سفارة المملكة في ألمانيا، أنها تحّذر المواطنين من الحرائق التي تتعرض لها ولايات برلين وبراندنبوغ وساكسوني.

وأكدت على حسابها في “تويتر”، على أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية، لافتة إلى أنه في حال الطوارئ فإنه يرجى الاتصال على هذا الرقم، “00491755760249”، داعية الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه وسوء.

في الوقت نفسه، شددت سفارة المملكة لدى بنجلاديش على أهمية حصول المواطنين الراغبين في السفر إلى بنجلاديش على التأشيرة اللازمة للدخول، وذلك منعًا لإعادتهم إلى الوجهة التي قدموا منها.

وأوضحت السفارة، في بيان لها نشرته على حسابها بـ”تويتر”، أن التأشيرة يتم الحصول عليها من السفارة البنجلاديشية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وأشارت إلى أن السلطات في بنجلاديش تشترط الحصول على تأشيرة الدخول قبل الوصول إلى بنجلاديش، ولا يمكن الحصول على تأشيرة الدخول من المطار.