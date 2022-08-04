الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الموارد البشرية و”المواصفات” يطلقان (دليل الشركات)
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الموارد البشرية و”المواصفات” يطلقان (دليل الشركات)

الموارد البشرية و”المواصفات” يطلقان (دليل الشركات)
٠٤:٢١:١٦ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

دشن نائب الوزير للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي “المواصفة القياسية للمسؤولية الاجتماعية (دليل الشركات)”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

وحضر التدشين، نائب المحافظ للمواصفات والمعايرة المهندس طامس بن علي الحمادي، ومشاركة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية “لتنمية المجتمع” أحمد بن صالح الماجد.

وتسهم المواصفة في رفع الوعي بالمسؤولية الاجتماعية وتعزيز دور الشركات في تفعيلها مما ينعكس على إسهام القطاع الخاص في تنمية المجتمع والاقتصاد والبيئة.

كما تتناول المواصفة عدة محاور رئيسة، من أبرزها المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومبادئها وقضاياها الجوهرية، وتستعرض أهم نماذج التشغيل للمسؤولية الاجتماعية وأساليب توفير الموارد المالية،

بالإضافة إلى تحديد أهم المهارات والمعارف الخاصة بفريق العمل بالمسؤولية الاجتماعية، وكيفية بناء إستراتيجيتها المرتبطة برؤية وإستراتيجية الشركة، وتحديد الهيكل التنظيمي مع كيفية تقييم الأثر للمبادرات، ويختم دليل المواصفات محتوياته بنبذة عن تقارير المسؤولية الاجتماعية.

الكلمات الدلالية:
الموارد البشرية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وزارة الموارد البشرية

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