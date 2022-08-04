“الأرصاد” ينبه: أمطار غزيرة وسيول على هذه المناطق حتى الـ10 مساءً (فيديو)

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تزامنًا مع استمرار الحالة الصيفية المطيرة، وتساقط أمطار غزيرة وجريان للسيول والأودية على عدد من مناطق المملكة، نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار غزيرة حتى الساعة العاشرة مساءً.

توقعات مركز الأرصاد صباح اليوم

وصباح اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد على مناطق مختلفة من المملكة.

خريطة الأمطار في عموم المملكة

وعن خريطة الأمطار المتساقطة اليوم، توقع خبراء الطقس، هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة والمدينة وحائل والقصيم والرياض والربع الخالي، وربما تمتد ناحية تبوك الجوف.

أمطار غزيرة على جازان

وأصدر المركز تنبيهًا من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة وتدنٍ للرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على منطقة جازان ومحافظات الحرث، والداير والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وهروب وضمد وصبيا وأبوعريش وأحد المسارحة وصامطة والطوال وجزر فرسان، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 6 مساءً.

أمطار ورياح مغبرة على المدينة المنورة

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، لافتة إلى أن الحالة بدأت من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة على نجران

ونبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وجريانًا للسيول، وتساقطًا للبرد، وشبه انعدام في الرؤية على مدينة نجران، ومحافظة بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، ويدمة. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة

وأصدر المركز تنبيهًا من هطول أمطار رعدية على العاصمة المقدسة، وعدد من محافظات منطقة مكة المكرمة يشمل محافظة جدة، ورابغ، وثول، والجموم، وبحره، وعسفان، وتشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، مبينًا أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً.

رياح نشطة وسحب رعدية على حائل

ونبه المركز من رياح نشطة وسحب رعدية اليوم على ‏منطقة حائل ‏ومحافظاتها، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ ‏في مدى الرؤية، وتشمل ‏المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وأشار المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – إلى الساعة 8 مساءً.‏

تساقط البرد وجريان للسيول في الباحة

وأخيرًا نبه المركز من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، على محافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.

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