الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
اليابان تحتج رسميًا بسبب سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية
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اليابان تحتج رسميًا بسبب سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية

اليابان تحتج رسميًا بسبب سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية
٠٤:١٠:٤٧ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الدفاع الياباني نوبو كيشي، اليوم الخميس، إن اليابان ترجّح سقوط صواريخ صينية في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وذكر كيشي أن خمسة صواريخ باليستية أطلقتها الصين “سقطت على ما يبدو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان”، حسب “فرانس برس”.

وأضاف أن “هذا هو أول حادث من نوعه.. وقد قدمت اليابان احتجاجًا عبر الطرق الدبلوماسية”.

فيما تجري بكين أكبر مناوراتها العسكرية، بعضها بالذخيرة الحية، في مناطق عدة تحيط بتايوان.

وأفادت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الخميس، بأن القوات الصينية أطلقت صواريخ بالستية “عدة” في المياه المحيطة بتايوان.

وجاءت المناورات العسكرية الصينية كرد على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان، ومن المنتظر أن تستمر من اليوم الخميس إلى يوم الأحد المقبل.

الكلمات الدلالية:
الصين المنطقة الاقتصادية في اليابان اليابان صواريخ صينية

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