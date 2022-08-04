قاطعوه.. موقع شهير للسفر يدعم المثليين.. ومغردون: “أخلاق الغرب لا تمثلنا”

تواصل – فريق التحرير

هاجم مغردون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موقعًا شهيرًا لخدمات السفر والسياحة، ودعوا لمقاطعته عقب قيامه بدعم المثليين.

وما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هو رسالة أرسلها الموقع لعملائه بعنوان السفر للجميع، تشجعهم على تجربة السفر حول العالم، وجاءت الرسالة مرفقة بعلم المثليين.

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ودشن مغردون “هاشتاق” للمقاطعة، داعين عملاء الموقع السياحي إلى مقاطعته وحذف حساباتهم، بالإضافة إلى حذف التطبيق الخاص بالموقع.

ودعا المغردون إلى استخدام مواقع وتطبيقات خدمات السفر والسياحة البديلة والاعتماد عليها بدلاً من الموقع محل الهجوم، قائلين “إن أخلاق الغرب لا تمثلنا”.