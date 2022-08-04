مشهد في غاية الروعة.. السيول تتدفق على سد النحيتية بشمال الحناكية

تواصل – فريق التحرير:

في مشهد رائع وغير معتاد، جرت السيول القوية وتدفقت على سد النحيتية بشمال الحناكية في منطقة المدينة المنورة.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، السيل الجارف وهو يتدفق بقوة نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة على سد النحيتية بشمال الحناكية.

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية، مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة ومكة والمدينة وحائل والقصيم والرياض والربع الخالي، وربما تمتد ناحية تبوك الجوف.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يُحذر من تطبيقات رصد الطقس في الهواتف: تقديرية وغير دقيقة

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني استمرار الحالة الصيفية، مشيرًا على حسابه في “تويتر”، إلى أنه من المتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة، من اليوم الخميس، تساقط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والرياض وحائل والجوف وتبوك وجازان وعسير والباحة والإمارات وعُمان، وسط موجة حر متوسطة القوة، تبدأ من غد الجمعة على معظم المناطق، وأن البداية تكون من المنطقة الشرقية ثم باقي المملكة.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مواتية لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على المدينة المنورة والمناطق الجنوبية يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأوضح أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض، والأجزاء الجنوبية من منطقتي تبوك والمنطقة الشرقية.