تايوان تدعو المجتمع الدولي لإدانة التهديدات العسكرية الصينية

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة خارجية تايوان، المجتمع الدولي لإدانة التهديدات العسكرية الصينية، مؤكدة أنها تدين بشدة الأفعال العسكرية الصينية.

وأوضحت أن إطلاق الصواريخ من الصين يزيد التصعيد في المنطقة، وأن الصين بدأت في نسخ نموذج كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ، لافتة إلى أن إطلاق الصواريخ من الصين استمر لأكثر من ساعتين.

وأكدت أن إطلاق الصواريخ الصينية يهدد الأمن الوطني لتايوان ويصعّد التوترات في المنطقة، وأنها رفعت مستوى المراقبة والإنذار في جزر ماتسو وذلك بعد إطلاق صواريخ عسكرية صينية بالقرب من الجزر.

وفي أول تعليق أمريكي ناري على التصعيد العسكري الصيني تجاه تايوان، أعلن البيت الأبيض، أن قعقعة السيوف الصينية لا تُخيفنا، وأنه لا يوجد تهديد لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الدفاع التايوانية، أنها تراقب محيطها بالتزامن مع أنشطة صينية غير منطقية لتغيير الوضع الراهن وزعزعة الاستقرار.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر تايواني، أن سفنًا وطائرات صينية توغلت مرات عدة داخل الخط الفاصل بين الجزيرة التايوانية والساحل الصيني.

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وأكد الجيش الصيني، أنه بدأ تنفيذ ضربات دقيقة في مساحات واسعة قرب مضيق تايوان ضمن تدريبات عسكرية مخطط لها مسبقًا.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن المناورات العسكرية قرب مضيق تايوان جاءت ردًا على القوات الانفصالية التايوانية والتدخل الخارجي، مؤكدة أن تايوان جزء من الصين والمناورات العسكرية في مضيق تايوان كانت ضرورية وشرعية.

وأشارت إلى أن الصين لن تقبل بعدم التزام مجموعة الدول السبع بمبدأ الصين الواحدة، مؤكدة أن مناوراتها العسكرية لا تشكل تهديدًا لتايوان، ومجموعة السبع تتصرف بديكتاتورية، وأنه كان يجب على مجموعة الدول السبع أن تحث واشنطن على عدم زيارة بيلوسي إلى تايوان.