“أوبك بلس” تتوقع أزمة في الشتاء وتدخر طاقتها الإنتاجية.. و”أرامكو” ترفع سعر البيع لمستوى قياسي

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توقع منتجو النفط في “أوبك+” أزمة محتملة في الطاقة، خلال فصل الشتاء، وقرروا ادخار طاقة الإنتاج الاحتياطية لهذه الأزمة المحتملة، بحسب مصادر لـ”رويترز”.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة العربية للزيت “أرامكو”، اليوم، رفع علاوة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لمستوى قياسي عند 9.80 دولار للبرميل لشهر سبتمبر، من 9.3 في أغسطس الجاري.

ونقلت تقارير عالمية منذ أسبوع احتمالات قوية أن ترفع أرامكو الأسعار العربية الخفيفة لشحنات سبتمبر إلى آسيا بمقدار 1.50 دولار للبرميل مقارنة بشهر أغسطس.

ووفق محللين، بعد قرار “أوبك +” أمس الأربعاء، بزيادة طفيفة لا تلبي توقعات الأسواق بشأن خطة إنتاج النفط لكبح جماح ارتفاع الأسعار، اتخذت أكبر شركة منتجة للنفط في العالم أرامكو هذا القرار المهم بشأن الأسعار.

بينما أظهر مسح أجرته وكالة “بلومبرج” لتوقعات خمس مصافي آسيوية في الأسبوع الماضي، أن المملكة قد ترفع سعر خامها الرئيس المتجه إلى آسيا، في سبتمبر المقبل، إلى علاوة قياسية مقارنة بالمعايير القياسية.

وكان من المتوقع أن ترفع أرامكو، عملاق النفط العربي لأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، سعر البيع الرسمي (OSP) من الدرجة العربية الخفيفة الرئيسة لشحنات سبتمبر في آسيا بمقدار 1.50 دولار للبرميل مقارنة بسعر أغسطس، لكل متوسط.