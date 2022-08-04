الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“أوبك بلس” تتوقع أزمة في الشتاء وتدخر طاقتها الإنتاجية.. و”أرامكو” ترفع سعر البيع لمستوى قياسي
منها تساقط الشعر.. استشاري: 4 أعراض لنقص الزنك في الجسم (فيديو)
الذهب يرتفع.. وعيار 21 يسجل 187 ريالًا
بسبب الفيضانات والسيول.. اليابان تأمر 500 ألف شخص بإخلاء منازلهم
“الجوازات” تصدر 6501 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة العمل 
أسعار النفط تعاود الارتفاع بحذر.. وبرنت عند 97 دولارًا بعد قرار “أوبك”

أحدث الأخبار

“أوبك بلس” تتوقع أزمة في الشتاء وتدخر طاقتها الإنتاجية.. و”أرامكو” ترفع سعر البيع لمستوى قياسي

“أوبك بلس” تتوقع أزمة في الشتاء وتدخر طاقتها الإنتاجية.. و”أرامكو” ترفع سعر البيع لمستوى قياسي
٠٢:٢٦:٢٥ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع منتجو النفط في “أوبك+” أزمة محتملة في الطاقة، خلال فصل الشتاء، وقرروا ادخار طاقة الإنتاج الاحتياطية لهذه الأزمة المحتملة، بحسب مصادر لـ”رويترز”.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة العربية للزيت “أرامكو”، اليوم، رفع علاوة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لمستوى قياسي عند 9.80 دولار للبرميل لشهر سبتمبر، من 9.3 دولار في أغسطس الجاري.

ونقلت تقارير عالمية منذ أسبوع احتمالات قوية أن ترفع أرامكو الأسعار العربية الخفيفة لشحنات سبتمبر إلى آسيا بمقدار 1.50 دولار للبرميل مقارنة بشهر أغسطس.

ووفق محللين، بعد قرار “أوبك +” أمس الأربعاء، بزيادة طفيفة لا تلبي توقعات الأسواق بشأن خطة إنتاج النفط لكبح جماح ارتفاع الأسعار، اتخذت أكبر شركة منتجة للنفط في العالم أرامكو هذا القرار المهم بشأن الأسعار.

بينما أظهر مسح أجرته وكالة “بلومبرج” لتوقعات خمس مصافي آسيوية في الأسبوع الماضي، أن المملكة قد ترفع سعر خامها الرئيس المتجه إلى آسيا، في سبتمبر المقبل، إلى علاوة قياسية مقارنة بالمعايير القياسية.

وكان من المتوقع أن ترفع أرامكو، عملاق النفط العربي لأكبر مصدر للنفط الخام في العالم، سعر البيع الرسمي (OSP) من الدرجة العربية الخفيفة الرئيسة لشحنات سبتمبر في آسيا بمقدار 1.50 دولار للبرميل مقارنة بسعر أغسطس، لكل متوسط.

الكلمات الدلالية:
أزمة الطاقة أوبك بلس قرار أوبك منظمة أوبك

مواد ذات صلة

المزيد
«حماس» تحذر الاحتلال الصهيوني من منع الأذان داخل الخط الأخضر

«حماس» تحذر الاحتلال الصهيوني من منع الأذان داخل الخط الأخضر

منذ 6 سنوات
18 راتباً لبنات المتقاعدين «هدية زواج»

18 راتباً لبنات المتقاعدين «هدية زواج»

منذ 7 سنوات
الخطوط الحديدية: تشغيل قطار الحرمين بنهاية العام المقبل

الخطوط الحديدية: تشغيل قطار الحرمين بنهاية العام المقبل

منذ 6 سنوات
«العمل» تعتزم احتساب الوافد فوق الـ 60 عاماً بوافدَين في «نطاقات»

«العمل» تعتزم احتساب الوافد فوق الـ 60 عاماً بوافدَين في «نطاقات»

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *