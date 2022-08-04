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منها تساقط الشعر.. استشاري: 4 أعراض لنقص الزنك في الجسم (فيديو)

منها تساقط الشعر.. استشاري: 4 أعراض لنقص الزنك في الجسم (فيديو)
٠٢:٢١:٣٥ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أكد استشاري جراحات السمنة والمناظير الدقيقة د. حسام الحربي، على أهمية حصول الجسم على النسبة الكافية من معدن الزنك.

وقال الحربي، خلال لقائه بقناة الإخبارية، إن عدم حصول الجسم على الزنك يرجع لعدة أسباب منها:

1- سوء التعذية.

2- إدمان الكحوليات.

3- الأمراض المزمنة (الكبد – الكلى – الأورام السرطانية – مرض السكرى – الجهاز الهضمى).

أعراض تساقط الزنك

وحول أعراض نقص الزنك في جسم الإنسان، أوضح الحربي، أن أعراض نقص الزنك تتمثل في:

1 -تساقط الشعر.

2 – ظهور علامات على الجلد.

3 – ظهور مشاكل فى الأظافر والعيون.

4 – حدوث مشاكل فى الجهاز الهضمي كالإسهال المزمن.

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كانت مدينة الملك سعود الطبية، قد شددت على أهمية معدن الزنك لجسم الإنسان، والمصادر التي يمكن الحصول عليه من خلالها.

وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، في إنفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، أهمية الزنك في أنه:

1- يساعد في صنع خلايا وإنزيمات جديدة.

2- يلعب دورًا في تعزيز مناعة وصحة الجسم.

3- يسهم في عملية النمو عند الأطفال والمراهقين.

4- يساعد في التئام الجروح.

وبشأن مصادره الطبيعية، قالت إنه يمكن الحصول على الزنك من (المحار – اللحوم الحمراء – الفاصوليا – الكاجو (محمص أو جاف)).

وحذرت المدينة من أن زيادة نسبة معدن الزنك في الجسم تؤدي إلى الصداع – الإسهال – القيء – فقدان الشهية.

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