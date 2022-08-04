الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الجوازات” تصدر 6501 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة العمل 
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“الجوازات” تصدر 6501 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة العمل 

“الجوازات” تصدر 6501 قرارًا إداريًا بحق مخالفين لأنظمة العمل 
٠١:٤٦:٣٧ م، الخميس، ٦ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٠٤ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (6501 ) قرارًا إداريًا خلال شهر ذي الحجة (1443هـ) بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

وأكدت “الجوازات” على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

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